Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?

Математика

Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?

Автор: Гость