Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?

Математика
Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение - 742 экспоната - 7 частей    х   экспонатов - 2 части х=742*27=212 экспонатов музею подарили ветераны. 742-212=530 экспонатов собрали ученики. Ответ - ученики собрали 530 экспонатов. Удачи)
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