Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?
Математика
Только решение задачи: В школьном музее боевой славы 742 экспоната.Две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики?
Ответ(ы):
Гость:
Решение - 742 экспоната - 7 частей х экспонатов - 2 части х=742*27=212 экспонатов музею подарили ветераны. 742-212=530 экспонатов собрали ученики. Ответ - ученики собрали 530 экспонатов. Удачи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Помогите, пожалуйста!!! Какой глагол не подходит? He.... to school yesterday. 1)waited 2)wanted to go 3)went 4)walked
Математика
Русский язык