Как называется диаграмма состоящая из параллельных прямоугольников одинаковой ширины
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Как называется диаграмма состоящая из параллельных прямоугольников одинаковой ширины
Ответ(ы):
Гость:
Cтолбчатая-диаграмма состоящая из параллельных прямоугольников одинаковой ширины
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