Начерти отрезок длиной 12 сантиметров и узнать сколько сантиметров в двух третьих части отрезка, в пяти шестых , в одиннадцати двенадцатых ,

Математика
Начерти отрезок длиной 12 сантиметров и узнать сколько сантиметров в двух третьих части отрезка, в пяти шестых , в одиннадцати двенадцатых ,
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Ответ(ы):
Гость:
12:3*2=4 12:6*5=10 12:12*11=11
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