Начерти отрезок длиной 12 сантиметров и узнать сколько сантиметров в двух третьих части отрезка, в пяти шестых , в одиннадцати двенадцатых ,

Математика

Начерти отрезок длиной 12 сантиметров и узнать сколько сантиметров в двух третьих части отрезка, в пяти шестых , в одиннадцати двенадцатых ,

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