Помогите пжл алгебра экспресс подготовка огэ дали вот дз решить помогите. вариант 2 плиззз
Алгебра
Помогите пжл алгебра экспресс подготовка огэ дали вот дз решить помогите. вариант 2 плиззз
Ответ(ы):
Гость:
№ 1. S6=(A1+A6)*6/2=(9+19)*6/2=84, где A6=A1+(n-1)*d=9+(6-1)*2=19 № 2. b5=b1*q^4=48*(1/2)^4=48*1/16=3 № 3. b1=2/3*5^1=10/3 b2=2/3*5^2=2/3*25=50/3 q=b2/b1=50/3 :10/3 = 50/3 * 3/10 =5
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