Вкраце биография киплинга срочно

Литература
Вкраце биография киплинга срочно
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Автор: Гость
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Гость:
Английский писатель, поэт и новеллист. Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей», «Ким», а также многочисленные стихотворения Награды:Нобелевская премия по литературе
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