Названия 3х частных произведений

Гость: Гость:

Д.Кабалевский "Клоуны",С.Разорёнов "Два петуха", С.Рахманинов "Полька", "Песня Индийского гостя" Римского-Корсакова ("Садко"), Мазурка до-мажор Ф.Шопена, "Марш Черномора" из "Руслана и Людмилы" Глинки.