Названия 3х частных произведений
Музыка
Названия 3х частных произведений
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Д.Кабалевский "Клоуны",С.Разорёнов "Два петуха", С.Рахманинов "Полька", "Песня Индийского гостя" Римского-Корсакова ("Садко"), Мазурка до-мажор Ф.Шопена, "Марш Черномора" из "Руслана и Людмилы" Глинки.
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