149 500 000 300 000 100 000 письменно
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149 500 000 300 000 100 000 письменно
Ответ(ы):
Гость:
Сто сорок девять секстиллионов пятьсот квинтиллион триста триллионов сто миллионов
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