32 балл 1. В треугольнике ABC угол C равен 90, cosA= 0,4 , BC=3 корень из 21. Найдите AB 2. В треу??ольнике ABC угол C равен 90, CH-высота, AB =18, sinA= 2/3 . Найдите BH Ответы у меня есть, нужны решения
Геометрия
32 балл 1. В треугольнике ABC угол C равен 90, cosA= 0,4 , BC=3 корень из 21. Найдите AB 2. В треу??ольнике ABC угол C равен 90, CH-высота, AB =18, sinA= 2/3 . Найдите BH Ответы у меня есть, нужны решения
Ответ(ы):
Гость:
1)cosA=0,4 sinA=√(1-cos²A)=√(1-0,16)=√0,84=0,2√21 AB=BC:sinA=3√21/0,2√21=15 2 BC=AB*sinA=18*2/3=12 AC=√(AB²-BC²)=√(18²-12²)=√(6*30)=6√5 CH=AC*sinA=6√5*2/3=4√5
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