32 балл 1. В треугольнике ABC угол C равен 90, cosA= 0,4 , BC=3 корень из 21. Найдите AB 2. В треу??ольнике ABC угол C равен 90, CH-высота, AB =18, sinA= 2/3 . Найдите BH Ответы у меня есть, нужны решения

Геометрия

32 балл 1. В треугольнике ABC угол C равен 90, cosA= 0,4 , BC=3 корень из 21. Найдите AB 2. В треу??ольнике ABC угол C равен 90, CH-высота, AB =18, sinA= 2/3 . Найдите BH Ответы у меня есть, нужны решения

Автор: Гость