Помогите решить: sin 78 градусов * cos 18 градусов - sin 18 градусов * cos 78 градусов=
Математика
Помогите решить: sin 78 градусов * cos 18 градусов - sin 18 градусов * cos 78 градусов=
Ответ(ы):
Гость:
По таблице бра диса вычисляют значения каждого косинуса и синуса в отдельности выражение вычисляется по формуле cos78(градусов) сos18(градусов) +sin78(град.) sin18(град.) =cos(78-18)=cos60=1/2
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