Прямые AB и CD параллельны, DA биссектриса угла BCD. Докажите, что треугольник BAD равнобедренный.

Геометрия
Прямые AB и CD параллельны, DA биссектриса угла BCD. Докажите, что треугольник BAD равнобедренный.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как DA - биссектриса угла BDC, то угол BDA равен углу ADC.  Так как AВ и CD параллельны, то угол BAD равен углу ADC как внутренние разносторонние. Итого угол BDA равен углу BAD из выше доказанного. Поэтому треугольник BAD равнобедренный
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