Прямые AB и CD параллельны, DA биссектриса угла BCD. Докажите, что треугольник BAD равнобедренный.

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Так как DA - биссектриса угла BDC, то угол BDA равен углу ADC. Так как AВ и CD параллельны, то угол BAD равен углу ADC как внутренние разносторонние. Итого угол BDA равен углу BAD из выше доказанного. Поэтому треугольник BAD равнобедренный