Look, read and write. Нужно вставить слово первое идёт. This is a story about a 1⁾ . И вставить нужное слово.

Английский язык
Look, read and write. Нужно вставить слово первое идёт. This is a story about a 1⁾ . И вставить нужное слово.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
This is a story about a read
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