22. За год со всей поверхности Океана испаряется слой воды толщиной около метра, однако уровень океана не понижается. Объясни, почему? Помогите пожалуйста, умоляю очень надо

Українська література

22. За год со всей поверхности Океана испаряется слой воды толщиной около метра, однако уровень океана не понижается. Объясни, почему? Помогите пожалуйста, умоляю очень надо

Автор: Гость