22. За год со всей поверхности Океана испаряется слой воды толщиной около метра, однако уровень океана не понижается. Объясни, почему? Помогите пожалуйста, умоляю очень надо
Українська література
22. За год со всей поверхности Океана испаряется слой воды толщиной около метра, однако уровень океана не понижается. Объясни, почему? Помогите пожалуйста, умоляю очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это всё взаимодействие океана с сушей...на мой взгляд это так.)))
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