220номер Как по-разному (по фамилии, по имени и отчеству, словом с уменьшительно-лок??тельной окраской) разные люди?

Гость: Гость:

Танечка, ты будешь обедать? Татьяна Ивановна, Вас вызывают в министерство. Госпожа Иванова, давайте посмотрим Ваш отчет. Тетя Таня, давайте почитаем вместе. Танюша, я купил билеты в театр на субботу!