220номер Как по-разному (по фамилии, по имени и отчеству, словом с уменьшительно-лок??тельной окраской) разные люди?
Русский язык
220номер Как по-разному (по фамилии, по имени и отчеству, словом с уменьшительно-лок??тельной окраской) разные люди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Танечка, ты будешь обедать? Татьяна Ивановна, Вас вызывают в министерство. Госпожа Иванова, давайте посмотрим Ваш отчет. Тетя Таня, давайте почитаем вместе. Танюша, я купил билеты в театр на субботу!
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