Фонетический разбор соседней

Гость: Гость:

С - согласная,твёрдая, глухая,парная о-гласная ,безударная. с- согласная, твёрдая, глухая, парная. е-гласная , ударная. д- согласная, твёрдая, звонкая, парная. н- согласная, твёрдая, звонкая, не парная. е- гласная, безударная. й- согласная, мягкая, глухая, не парная.