Фонетический разбор соседней
Русский язык
Фонетический разбор соседней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - согласная,твёрдая, глухая,парная о-гласная ,безударная. с- согласная, твёрдая, глухая, парная. е-гласная , ударная. д- согласная, твёрдая, звонкая, парная. н- согласная, твёрдая, звонкая, не парная. е- гласная, безударная. й- согласная, мягкая, глухая, не парная.
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