Надо раскрыть скобки,расставить знаки препинания и графически выделить причастн??е обороты.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО 1.Сизый ковыль еще (не)распустившийся еще (не)побелевший расстилался как волны по (не)обозримой...

Русский язык
Надо раскрыть скобки,расставить знаки препинания и графически выделить причастн??е обороты.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО 1.Сизый ковыль еще (не)распустившийся еще (не)побелевший расстилался как волны по (не)обозримой равнине.2.Люди (не)решавшиеся глумиться над Герасимом боялись его.3.Он вдыхал полной грудью свежий воздух утра еще (не)накаленного жгучим солнцем.4.Косо тянулись (не)остывшие вечерние тени.5.Зимою (не)замерзающий залив бывает заселен многими миллионами налетной птицы.6.Была весна и плыл горячий запах еще (не)распустившихся акаций и влажной пыли.7.Сквозь давно (не)чиненную крышу сарая глядит небо.8.Красноватый закат был притемнен еще (не)осевшей пылью.9."Пойдемте.Я вас провожу",-сказал он мне и сунул (не)дописанное письмо в карман.Патриотизм (не) мыслим без чувства родной природы и без любви к ней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сизый ковыль не распустившийся ,еще не побелевший,расстилался как волны по необозримой равнине.(отметь как лучший пж)
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