23 миллионов квадратных метра это будет сколько 2 квадратных километров
Математика
23 миллионов квадратных метра это будет сколько 2 квадратных километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23000000м² = 23 км² если я правильно поняла задание то вроде вот так
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