23. В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения: а) Васильев победит, а Алексеев будет вторым; б) Алексеев будет третьим, а Дм...

Информатика
23. В финал соревнований вышли 4 спортсмена: Алексеев, Борисов, Васильев и Дмитриев. Перед началом финала болельщики высказали такие предположения: а) Васильев победит, а Алексеев будет вторым; б) Алексеев будет третьим, а Дмитриев – первым; в) Васильев будет последним, а первым будет Борисов. После окончания соревнований оказалось, что каждый болельщик был прав только в одном прогнозе. Определите, как распределились места среди спортсменов. В ответе запишите через запятую фамилии спортсменов, занявших ПЕРВОЕ и ТРЕТЬЕ места.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каком году Кирилл и Мефодий на писали азбуку
Ответить
Русский язык
Подберите к данным словам однокоренные слова
Ответить
История
№5. В чём значение Куликовской битвы? (не менее трёх тезисов)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно решить задачу. В команде трое поваров и четверо сноубордистов. Трое из команды повара и сноубордисты одновременно. Может...
Ответить
Математика
Составить задачу по выражению(12+7)-3
Ответить