№5. В чём значение Куликовской битвы? (не менее трёх тезисов)

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Значение победы на Куликовом поле огромно: Москва укрепилась в своей роли объединительницы русских земель.произошел решающий шаг к освобождению от ордынского гнета 8 августа 1380 г.) существенно снизился размер дани, которую Русь отныне платила Орде.Куликовская битва стала важнейшим этапом в духовно-нравственном возрождении Руси, формировании ее национального самосознания.