В каком ряду все слова относятся ко2скланению а)колледж облако поле б)место бремя шоссе в)словарь знамя фойе г)герой гений пальто

Русский язык
В каком ряду все слова относятся ко2скланению а)колледж облако поле б)место бремя шоссе в)словарь знамя фойе г)герой гений пальто
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ко 2 склонению относятся слова а)
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