Как найти дробь на координатной прямой?
Математика
Как найти дробь на координатной прямой?
Ответ(ы):
Гость:
Ну, если я правильно поняла, то так Например, у тебя дробь 1/2, значит это будет 0.5, между 0 и 1
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