Задача: Первый страус может пробежать 170кмв сутки,а второй--254км в сутки. На сколько километров больше за 5 суток может пробежать второй страус,чем первый?
Математика
Задача: Первый страус может пробежать 170кмв сутки,а второй--254км в сутки. На сколько километров больше за 5 суток может пробежать второй страус,чем первый?
Ответ(ы):
Гость:
254-170= 84 84×5=420км второй страус за 5 суток
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