Задача: Первый страус может пробежать 170кмв сутки,а второй--254км в сутки. На сколько километров больше за 5 суток может пробежать второй страус,чем первый?

Математика

Задача: Первый страус может пробежать 170кмв сутки,а второй--254км в сутки. На сколько километров больше за 5 суток может пробежать второй страус,чем первый?

Автор: Гость