Расскройте скобки и найдите значение выражения : 21+(44-69)
Математика
Расскройте скобки и найдите значение выражения : 21+(44-69)
Ответ(ы):
Гость:
21+(44-69)=21 + 44-69=65 - 69=- 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катя выехала на тренировка в 11 часов. Дорога до спортзала и обратно заняла 1час 25минут. В спортзале Катя провела 2 часа 15 минут. В какое время К...
Русский язык
В каком ряду все слова относятся ко2скланению а)колледж облако поле б)место бремя шоссе в)словарь знамя фойе г)герой гений пальто
Математика