Расскройте скобки и найдите значение выражения : 21+(44-69)

Математика
Расскройте скобки и найдите значение выражения : 21+(44-69)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21+(44-69)=21 + 44-69=65 - 69=- 4
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