24 минус три восьмых

Математика
24 минус три восьмых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:0 24/1-3/8= 3/1-3/1= 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Установите вид угла,смежного с : 1) острым углом;2) тупым углом; 3) прямым углом.
Ответить
Русский язык
Кокой падеж в словосочетании двое друзе разговаривают?
Ответить
Биология
Какой тип окраски у медоносной пчелы
Ответить
Математика
Помогите решить задачу по математике пожалуйста да 100 баллов
Ответить
Математика
Найди правило по которому составлен первый столбец выражений Составь выражения
Ответить