Какова связь между деятельностью и качествами человека

Гость: Гость:

Качества человека влияют на результат деятельности человека. Ленивый человек делает медленно, спустя рукава и результат получится ниже среднего. Кому-то придется переделывать и будут финансовые потери. А если человек трудолюбивый, ответственный, внимательный, то все у него горит, работа будет сделана в срок и на отлично.