Какова связь между деятельностью и качествами человека
Обществознание
Какова связь между деятельностью и качествами человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качества человека влияют на результат деятельности человека. Ленивый человек делает медленно, спустя рукава и результат получится ниже среднего. Кому-то придется переделывать и будут финансовые потери. А если человек трудолюбивый, ответственный, внимательный, то все у него горит, работа будет сделана в срок и на отлично.
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