24:x=3 прошу помощи.

Математика
24:x=3 прошу помощи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х будет равен 8 х=8 это таблица умножения...
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