К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес

Литература
К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня Крылова "Мартышка и очки"
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