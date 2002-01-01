К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес
Литература
К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня Крылова "Мартышка и очки"
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