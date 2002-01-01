К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес

Литература

К какому произведению подходит пословица? 1) в орона и лисица 2) мартышка и очки 3) з??ркало и обезьяна 4) утес

Автор: Гость