Используя данные таблицы 7 «Некоторые народы России, млн. чел. (2002г.)», уточните, большинство верующих каких народов, помимо русского, исповедуют православие. Какова география других религий? Укажите районы проживания соответ...

География
Используя данные таблицы 7 «Некоторые народы России, млн. чел. (2002г.)», уточните, большинство верующих каких народов, помимо русского, исповедуют православие. Какова география других религий? Укажите районы проживания соответствующих народов на карте атласа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно данным этой таблицы помимо русского народа православие исповедуют: 1)      Украинцы 2)      Белорусы 3)      Осетины 4)      Чуваши 5)      Якуты 6)      Буряты 7)      Мордовцы 8)      Марийцы 9)      Удмурты 10)   Коми и коми-пермяки 11)   Карелы 12)   Ханты 13)   Манси 14)   Грузины 15)   Ненцы 16)   Чукчи 17)   Эвенки Католицизм и протестантство (лютеранство)   исповедуют немцы. Очень много народов исповедуют ислам: 1)      Татары 2)      Башкиры 3)      Казахи 4)      Азербайджанцы 5)      Народы Дагестана 6)      Кабардинцы 7)      Чеченцы 8)      Ингуши 9)      Адыгейцы   Буддизм – ламаизм исповедуют небольшое количество народов: 1)      Тувинцы 2)      Буряты 3)      Калмыки   Для армян характерна армянская христианская церковь.

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