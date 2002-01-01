Используя данные таблицы 7 «Некоторые народы России, млн. чел. (2002г.)», уточните, большинство верующих каких народов, помимо русского, исповедуют православие. Какова география других религий? Укажите районы проживания соответ...
География
Используя данные таблицы 7 «Некоторые народы России, млн. чел. (2002г.)», уточните, большинство верующих каких народов, помимо русского, исповедуют православие. Какова география других религий? Укажите районы проживания соответствующих народов на карте атласа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно данным этой таблицы помимо русского народа православие исповедуют: 1) Украинцы 2) Белорусы 3) Осетины 4) Чуваши 5) Якуты 6) Буряты 7) Мордовцы 8) Марийцы 9) Удмурты 10) Коми и коми-пермяки 11) Карелы 12) Ханты 13) Манси 14) Грузины 15) Ненцы 16) Чукчи 17) Эвенки Католицизм и протестантство (лютеранство) исповедуют немцы. Очень много народов исповедуют ислам: 1) Татары 2) Башкиры 3) Казахи 4) Азербайджанцы 5) Народы Дагестана 6) Кабардинцы 7) Чеченцы 8) Ингуши 9) Адыгейцы Буддизм – ламаизм исповедуют небольшое количество народов: 1) Тувинцы 2) Буряты 3) Калмыки Для армян характерна армянская христианская церковь.
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