Точка С належить відрізку МN довжина якого 18 см знайдіть довжину відрізків МC і NC я??що MC в 2 рази більший за NC поможіть та намалюйте правильно цей відрізок ьудь ласка

Геометрия

Точка С належить відрізку МN довжина якого 18 см знайдіть довжину відрізків МC і NC я??що MC в 2 рази більший за NC поможіть та намалюйте правильно цей відрізок ьудь ласка

Автор: Гость