Точка С належить відрізку МN довжина якого 18 см знайдіть довжину відрізків МC і NC я??що MC в 2 рази більший за NC поможіть та намалюйте правильно цей відрізок ьудь ласка

Геометрия
Точка С належить відрізку МN довжина якого 18 см знайдіть довжину відрізків МC і NC я??що MC в 2 рази більший за NC поможіть та намалюйте правильно цей відрізок ьудь ласка
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Извини, что на укр, не знаю как это будет на рус.
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