Расположить в порядке возростания 5/8 кг, 1400 г, 1 1/2 кг, 425 г
Математика
Расположить в порядке возростания 5/8 кг, 1400 г, 1 1/2 кг, 425 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8 кг = 1000 г * 5/8 = 625 г 1 1/2 кг = 1500 г 425 г < 5/8 кг < 1400 г < 1 1/2 кг
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