Прошу помощи с решением задания по алгебре.
Алгебра
Прошу помощи с решением задания по алгебре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (3 + 2√3)(1 - 4√3) = 3 - 12√3 + 2√3 - 4√3·√3 = 3 - 10√3 - 12 = - 9 - 10√3 2.(2 - √3)² = 2² - 2·2·√3 + √3² = 4 - 4√3 + 3= 7 - 4√3 3. 1/(7 - 4√3) =(7 +4√3)/(7 - 4√3)(7 + 4√3) = (7 + 4√3)/(7² - (4√3)²)= (7 + 4√3)/(49 - 48) = 7 + 4√3
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