На луче с началом в точке A отмечены точки B и C. Найдите отрезок BC, если AB = 3.8 см.ю, AC = 5.6 см. Какая из точек лежит между двумя другими.

Геометрия

На луче с началом в точке A отмечены точки B и C. Найдите отрезок BC, если AB = 3.8 см.ю, AC = 5.6 см. Какая из точек лежит между двумя другими.

Автор: Гость