Точка F лежить між точками P i D ,PD =20 см ,PF =3 см.Знайдіть довжину відрізка FD допоможі??ь

Геометрия
Точка F лежить між точками P i D ,PD =20 см ,PF =3 см.Знайдіть довжину відрізка FD допоможі??ь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как точка F лежит между точками Р и D, то PD=PF+FD, тогда FD=PD-PF=20-3=17 (см)
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