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5x=-20 ????пожалуйста срочно
Геометрия
5x=-20 ????пожалуйста срочно
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Гость:
Х=-20/5 Х=-4 Ответ:-4!!!!!
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