Найти лишнее 1либерализм. 2 консерватизм. 3 капитализм .4 социализм
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Найти лишнее 1либерализм. 2 консерватизм. 3 капитализм .4 социализм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 капитализм. Вот так вот
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