1)Найдите все несократимые дроби со знаменателем 2 и лежащие между -3 и 2. 2)Найдите ??се отрицательные целые числа,модуль которых меньше или равен 4. 3)Одно число больше -1,второе больше 5.Что можно сказать о их сумме? Буду...
Математика
1)Найдите все несократимые дроби со знаменателем 2 и лежащие между -3 и 2. 2)Найдите ??се отрицательные целые числа,модуль которых меньше или равен 4. 3)Одно число больше -1,второе больше 5.Что можно сказать о их сумме? Буду очень благодарна за верный и быстрый ответ.Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) это дроби -1/2 и 1/22) IхI <=4х=-4, -3,-2,-13)одно число больше -1, значит это может быть 0, 1,2, 3,4 и т.двторое больше 5, значит это 6,7,8, 9 и т.д.значит сумма этих чисел будет положительное число
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