1)Найдите все несократимые дроби со знаменателем 2 и лежащие между -3 и 2. 2)Найдите ??се отрицательные целые числа,модуль которых меньше или равен 4. 3)Одно число больше -1,второе больше 5.Что можно сказать о их сумме? Буду...

Математика

1)Найдите все несократимые дроби со знаменателем 2 и лежащие между -3 и 2. 2)Найдите ??се отрицательные целые числа,модуль которых меньше или равен 4. 3)Одно число больше -1,второе больше 5.Что можно сказать о их сумме? Буду очень благодарна за верный и быстрый ответ.Заранее спасибо.

Автор: Гость