Помогите в каком году умер лермонтов

История
Помогите в каком году умер лермонтов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 июля 1841 года умер Лермонтов М. Ю.
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