Какие приборы называют диодами?

Физика
Какие приборы называют диодами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приборы обладающие различной проводимостью  электрического тока - это диоды.
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