Какие приборы называют диодами?
Физика
Какие приборы называют диодами?
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Гость:
Приборы обладающие различной проводимостью электрического тока - это диоды.
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