Объясните решение данной задачи. Не понимаю каким образом это все решается? Мож??о ли выразить массы сульфида железа (в а. е. м.) следующими числами: а)44; б)176; в)150; г)264? Почему?

Химия

Объясните решение данной задачи. Не понимаю каким образом это все решается? Мож??о ли выразить массы сульфида железа (в а. е. м.) следующими числами: а)44; б)176; в)150; г)264? Почему?

Автор: Гость