Объясните решение данной задачи. Не понимаю каким образом это все решается? Мож??о ли выразить массы сульфида железа (в а. е. м.) следующими числами: а)44; б)176; в)150; г)264? Почему?
Химия
Объясните решение данной задачи. Не понимаю каким образом это все решается? Мож??о ли выразить массы сульфида железа (в а. е. м.) следующими числами: а)44; б)176; в)150; г)264? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается просто , смотри в Периодическую систему и найди железо и серу М=56(атомный вес Железа)+32(сера)=88аем -это относительная молекулярная масса для FeS . Не может.
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