При делении числа m на 8 частное равно r, а остаток 5. Задайте формулой: а)зависимость m от r б)зависимость r от m

Алгебра
При делении числа m на 8 частное равно r, а остаток 5. Задайте формулой: а)зависимость m от r б)зависимость r от m
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=8*r+5 r=m-5  / 8         )))))))))))))))))
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