При делении числа m на 8 частное равно r, а остаток 5. Задайте формулой: а)зависимость m от r б)зависимость r от m

Алгебра

При делении числа m на 8 частное равно r, а остаток 5. Задайте формулой: а)зависимость m от r б)зависимость r от m

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