Ответьте на вопросы 1) есть ли в русском языке согласные звуки,в образовании кото??ых не участвует шум? 2)Как произносятся звонкие согласные перед глухими согласными и на конце слова? 3)Какие глухие согласные считаются непар...

Гость: Гость:

Ответ #1 Да есть, Называются они Сонорные. К ним относятся согласные [р], [н], [м], [л], [j], а также их мягкие варианты. Ответ #2 Звонкие согласные в конце слова и перед глухими согласными произносятся как глухие: морковь — моркофь, морковка — моркофка, воз — воc, глазки — гласки, ход — хот, кадка — катка, друг — друк. Глухие согласные перед звонкими произносятся звонко: сбор — збор, сделка — зделка, отдых — оддых. И т.д. Ответ #3 Звуки [й], [л], [л′], [м], |м′], [н], [н′], [р], [р′] не образуют соот­носительной пары с глухими согласными, следовательно, они являются непарными звонкими (непарные звонкие согласные еще называются сонорными, это звуки, в образовании которых участвует и голос и шум). И наоборот, глухие согласные, не образующие пары со звонкими, являются непарными глухими. Это звуки [ч], [ц], [х], [х′]. Ответ #4 Сонорные глухими не бывают. С уважением Одмен :3