Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба

Физика
Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1вт=1Дж/сек  значит 0.8Дж=0.8вт ток=вт/в=0.8/4=0.2а відповідь:сила струму в ліхтарику 0.2а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какое слово можно вставить we can play…well
Ответить
Алгебра
Корень из 2 на cos^2=sin(x-pi/2) подробно плиз
Ответить
Химия
К каким классам относятся следующие кислотные соединения: NO, Ga2O3, Na2O2, CaO, SeO2, H2O, Mn2O7, MnO, OFw? 1) Укажите класс оксидов или других ве...
Ответить
Математика
Найдите значение выражение выбирая удобный порядок действий (918+692)-718. 343-(143+96)
Ответить
Українська мова
5прикладів з керування,присягання,усягання
Ответить