Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба

Физика

Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба

Автор: Гость