Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба
Физика
Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1вт=1Дж/сек значит 0.8Дж=0.8вт ток=вт/в=0.8/4=0.2а відповідь:сила струму в ліхтарику 0.2а
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