К каким классам относятся следующие кислотные соединения: NO, Ga2O3, Na2O2, CaO, SeO2, H2O, Mn2O7, MnO, OFw? 1) Укажите класс оксидов или других веществ. 2) Напишите уравнение реакций, подтверждающие ваш выбор. 3) Укажите, каки...
Химия
К каким классам относятся следующие кислотные соединения: NO, Ga2O3, Na2O2, CaO, SeO2, H2O, Mn2O7, MnO, OFw? 1) Укажите класс оксидов или других веществ. 2) Напишите уравнение реакций, подтверждающие ваш выбор. 3) Укажите, какие из этих соединений могут быть окислителями или востановителями. Напишите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МnО тоже перем2,4,7 класс беременность зависит от природы и условия взаимодействия элементов в соединении
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