Решите уравнение1) х10 =-1
Алгебра
Решите уравнение1) х10 =-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x=-1; x=-1/10=-0,1; x=-0,1. Ставь спасибо
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