Как возникли религиозные верования древних людей
История
Как возникли религиозные верования древних людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди замечати странные знаки и послания свыше и они начали верить,что есть потусоронние силы
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