Одним из последствий внутренней внешней политики царя Ивана грозного является: с??авить всего города в Москве возрастания роли земских соборов начало становления абсолютной монархии создание регулярной армии на основе рекрутско...

История

Одним из последствий внутренней внешней политики царя Ивана грозного является: с??авить всего города в Москве возрастания роли земских соборов начало становления абсолютной монархии создание регулярной армии на основе рекрутской повинности

Автор: Гость