Одним из последствий внутренней внешней политики царя Ивана грозного является: с??авить всего города в Москве возрастания роли земских соборов начало становления абсолютной монархии создание регулярной армии на основе рекрутско...
История
Одним из последствий внутренней внешней политики царя Ивана грозного является: с??авить всего города в Москве возрастания роли земских соборов начало становления абсолютной монархии создание регулярной армии на основе рекрутской повинности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создание регулярной армии на основе рекрутской повинности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответьте на вопросы 1) есть ли в русском языке согласные звуки,в образовании кото??ых не участвует шум? 2)Как произносятся звонкие согласные пе...
Алгебра
Физика
Яка маса струму в лампочці велосепедного ліхтарика , якщо при напрузі 4В у ній за о??ну секунду 0,8Дж електроенергії?поможіть срочно треба
Английский язык