Добрые люди, помогите пожалуйста! Надо описать внешность девушки с помощью причастий(чем больше, тем лучше)

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Добрые люди, помогите пожалуйста! Надо описать внешность девушки с помощью причастий(чем больше, тем лучше)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моей подруги светлые волосы, волнами спадающие на плечи. Ресницы, откидывающие тень на четко очерченные скулы, очень длинные и пушистые. У неё чарующий голос и смех, звучащий как колокольчики. Внешность, притягивающая взгляды парней, сочетается с отличным характером. 
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