Добрые люди, помогите пожалуйста! Надо описать внешность девушки с помощью причастий(чем больше, тем лучше)

Гость: Гость:

У моей подруги светлые волосы, волнами спадающие на плечи. Ресницы, откидывающие тень на четко очерченные скулы, очень длинные и пушистые. У неё чарующий голос и смех, звучащий как колокольчики. Внешность, притягивающая взгляды парней, сочетается с отличным характером.