Сообщение об одном Казахстанском космонавте.

География
Сообщение об одном Казахстанском космонавте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ааааа сложнааа!1!1!!1!1!1!1
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