Сообщение об одном Казахстанском космонавте.
География
Сообщение об одном Казахстанском космонавте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ааааа сложнааа!1!1!!1!1!1!1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Добрые люди, помогите пожалуйста! Надо описать внешность девушки с помощью причастий(чем больше, тем лучше)
Алгебра
При делении числа m на 8 частное равно r, а остаток 5. Задайте формулой: а)зависимость m от r б)зависимость r от m
Биология
В1. Верными являются следующие утверждения: 1)большинство простейших являются од??оклеточными организмами; 2)все простейшие являются одноклеточны...