Объясните термины Откупщик, Капиталист, Батрак, Новое дворянство.
История
Объясните термины Откупщик, Капиталист, Батрак, Новое дворянство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откупщик - лицо, владеющее правом (откупом) в течение обусловленного срока собирать налоги и другие доходы. Капиталист - п редставитель господствующего класса в буржуазном обществе, владеющий капиталом и извлекающий прибыль путем эксплуатации наемного (рабочего) труда. Батрак - наёмный работник в сельском хозяйстве дореволюционной и Советской России (часто из обедневших, имевших небольшой земельный надел или совершенно лишённых земли, крестьян) Новое дворянство - название части дворянства в Англии 16—17 вв., которая сумела приспособиться к развитию капиталистических отношений и выступила главным союзником буржуазии в Английской во времена буржуазной революции 17 века.
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