25 б за простые выражения! Решите выделенные на ДВУХфото

Алгебра
25 б за простые выражения! Решите выделенные на ДВУХфото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А (1+a)/a²bc+(1-bc)/ab²c²=(bc+abc+a-abc)/a²b²c²=(bc+a)/a²b²c² в (c+1)/c(m+n)-(d+1)/d(m+n)=(cd+d-cd-c)/cd(m+n)=(d-c)/cd(m+n) д (b+1)/b(a-b)-(a+1)/a(a-b)=(ab+a-ab-b)/ab(a-b)=(a-b)/ab(a-b)=1/ab a {2x+3y=12 {2x-y=4/*3⇒6x-3y=12 прибавим 8x=24 x=3 6-y=4 y=2 (3;2) б {3x-5y=22/*2⇒6x-10y=44 {7x+2y=24/*5⇒35x+10y=120 прибавим 41x=164 x=4 28+2y=24 2y=4 y=2 (4;2)
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