Как изменился рельеф вашей местности под воздействием хозяйственной деятельности
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Как изменился рельеф вашей местности под воздействием хозяйственной деятельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой рельеф изменился довольно координально, почва потеряла свою бывалую минерализацию, стала более засушливой и не плодородной.
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